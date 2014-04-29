Кримчанам пояснили, як перереєструвати свій бізнес на материку

Міністерство доходів і зборів України роз'яснило механізм перереєстрації підприємців, що мають бізнес у Криму, на материковій частині України, повідомляє прес-служба Головного управління Міндоходів у Києві.

«Суб'єкти господарювання, які зареєстровані на території АР Крим і м. Севастополь, для зміни свого місцезнаходження/місця проживання мають право звернутися до будь-якого державного реєстратора України за межами АР Крим і Севастополя», - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, для проведення перереєстрації необхідно заповнити реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомості про фізичну особу-підприємця і документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до відомості про фізичну особу-підприємця.

У Міндоходів підкреслили, що документи, які подаються для проведення держреєстрації змін до відомості про фізичну особу-підприємцяі, можуть надаватися особисто, надсилатися поштою або шляхом видачі їх під розписку за зверненням уповноважених представників суб'єктів господарювання щодо обов'язковості подальшої передачі державному реєстратору за новим місцем проживання фізичних осіб-підприємців.

Крім того, згідно з повідомленням, термін реєстрації фізичної особи-підприємця не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів для проведення реєстрації фізичної особи-підприємця.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати реєстрації фізичної особи-підприємця зобов'язаний передати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця із зазначенням номера і дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру і відомості з реєстраційної картки на проведення реєстрації фізичної особи-підприємця для взяття фізичної особи-підприємця на облік.

З детальнішою інформацією про проведення реєстрації та перереєстрації можна ознайомиться на сайті Державної реєстраційної служби України.

У свою чергу, постановка на облік фізичної особи-підприємця органами Державної податкової служби здійснюється відповідно до порядку обліку платників податків і зборів. Після взяття на податковий облік платники сплачують податки, збори, єдиний внесок, представляють податкові декларації (звіти, розрахунки) і виконують інші обов'язки платників за новим місцезнаходженням або місцем проживання.

Інформацію про реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів можна одержати на офіційному порталі Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, Міндоходів виступило з пропозицією до кримських підприємців перереєструватись на території будь-якої іншої області України або в Києві, щоб мати можливість платити податки відповідно до законодавства України. Станом на початок квітня, такою можливістю скористалися 250 платників податків.