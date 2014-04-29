У РФ схвалили закон про створення національної платіжної системи

Рада Федерації схвалила закон, що передбачає створення Національної системи платіжних карт (НСПК), повідомляє Газета.ru з посиланням на прес-службу ради.

Закон спрямований на забезпечення безперебійності здійснення переказів коштів, що здійснюються в рамках платіжної системи на території Росії. Раніше він був ухвалений Держдумою.

Питання створення подібної системи стало актуальним після відмови компаній Visa і MasterCardобслуговувати карти низки російських банків внаслідок санкцій з боку США.

У документі також прописаний механізм санкцій за збої в здійсненні платежів, міжнародними платіжними системами, міститься поправка щодо рублевих розрахунків у зовнішньоторговельних угодах російських компаній і про право банків РФ закривати рахунки резидентів США, щоб убезпечити себе від санкцій за FATCA.

Документ набуде чинності з дня офіційного опублікування, за винятком низки норм, для яких передбачені окремі терміни.

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