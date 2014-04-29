Україна зможе збільшити обсяги тарифних квот на експорт до ЄС

Україна зможе збільшити обсяги тарифних квот на експорт своїх товарів до Євросоюзу в рамках угоди про вільної торгівлі, повідомив журналістам урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький.

“Коли у нас буде угода, ми зможемо обговорювати будь-які питання. Угода не робиться раз і назавжди, це не якийсь закостенілий об'єкт, а живий організм і угода розвиватиметься", - сказав П'ятницький.

"Якщо нам знадобиться збільшувати обсяги тарифних квот або взагалі від них відмовлятися - ми це будемо робити", - додав він.

За його словами, все залежатиме від того, наскільки українські експортери будуть готові до скасування мит у торгівлі з ЄС.