Нацбанк вирішив знизити офіційний курс гривні
Національний банк України сьогодні знизив офіційний курс гривні до долара, євро і рубля.
29 квітня курс гривні знизили до позначки 1140.8089 грн за 100 доларів (28 квітня - 1135.7246 за 100 доларів).
Офіційний курс гривні до євро знизили до 1581.2752 грн за 100 євро (28 квітня - 1570.8207 грн за 100 євро).
Офіційний курс гривні до російського рубля становить 3.1668 грн за 10 рублів (28 квітня - 3.1610 грн за 10 рублів).
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Довідка УНІАН. Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня пообіді на поточний робочий день, і він діє до наступного перегляду.
Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти на наступний день після дня їх затвердження.