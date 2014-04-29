Єврокомісія додатково виділяє Україні 365 млн євро

Європейська комісія у рамках надання фінансової і консультаційної допомоги Україні на шляху проведення політичних і економічних реформ має намір виділити нашій країні спеціальний пакет фінансової допомоги обсягом 365 млн євро, які будуть направлені на боротьбу з корупцією, на конституційну реформу, реформу виборчого законодавства і судову реформу. Про це йдеться к повідомленні ЄК, розміщеному на веб-сайті організації.

«У відповідь на мобілізацію допомоги у сфері стабілізації і розвитку України Європейська комісія сьогодні ухвалила рішення надати спеціальний пакет обсягом 365 млн євро. Цей пакет дозволить країні прискорити розвиток громадянського суспільства, а також проведення демократичних реформ, включаючи соціально-економічні перетворення», - зазначається у повідомленні.

Як очікується, перший транш з вказаного пакету допомоги буде виділено після підписання Фінансової угоди між Європейською комісією і урядом України. Він становитиме 250 млн євро.

Коментуючи ухвалене рішення, єврокомісар з питань політики сусідства Штефан Фюле відзначив: «Євросоюз не просто уважно стежить за подіями в Україні, а й висловлює свою готовність допомогти конкретними справами. Сьогоднішній пакет допомоги стане додатковим стимулом для властей України у справі проведення реформ і національного розвитку».

Згідно з повідомленням, кошти буде розподілено таким чином: 355 млн євро буде спрямовано на вирішення короткострокових фінансових проблем уряду, а також просування політичної інтеграції з Євросоюзом у рамках виконання домовленостей за Угодою про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС. Решта 10 млн євро буде виділено на проекти зі становлення громадянського суспільства і технічну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня віце-президент Європейської комісії Сіїм Каллас підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні макрофінансової допомоги обсягом 1 млрд євро, раніше схваленої Радою міністрів ЄС. Допомога у сукупності з раніше виділеними 610 млн євро стане істотною допомогою уряду з метою задоволення фінансових потреб. Як наголошується, програма допомоги буде спрямована на стабілізацію і проведення реформ в Україні, а також на скорочення дефіциту платіжного балансу і подолання фінансової уразливості.

У середині квітня Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів затвердив виділення Україні додатково 1 млрд євро допомоги і заходи щодо скасування імпортних мит на українські товари, від чого Україна додатково одержить майже 500 млн євро на рік.

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