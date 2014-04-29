Мінекономрозвитку оцінює падіння ВВП у першому кварталі в 1%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України очікує падіння ВВП України за підсумками першого кварталу поточного року на 1%, повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій Максюта на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, Максюта нагадав, що уряд затвердив макропоказники на 2014 рік, згідно з яким було затверджено бюджет, і чекає падіння ВВП України поточного року на 3%.

«Ми очікуємо, що цей рік буде складним. Офіційних даних ще немає, але, за нашими оцінками, за перший квартал це буде близько мінус 1%», - сказав Максюта.

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