Долар на міжбанку знизився до 11,60 грн
Сьогодні на українському міжбанківському ринку ціни на долар, євро та рубль знизилися.
У вівторок, 29 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,5500/11,8500, на 12:00 ціни знизилися до 11,5000/11,8000. На закриття торгів цінові рівні досягли значень 11,4000/11,6000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0230/16,4420, на 12:00 ціни пішли вниз до 15,9450/16,3670. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 15,7690/16,0515.
Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3235/0,3319, на 12:00 ціни знизилися до 0,3221/0,3305. На закриття торгів ціни досягли мінімуму 0,3180/0,3250.
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У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,5505 (-0.3790).
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3850/1,3875.