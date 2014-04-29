Мін'юст знизив комісію під час реалізації заставного майна до 6%

Згідно з повідомленням, Мін'юст наказом від 24 квітня 2014 року №681/5 затвердив зміни до Порядку реалізації арештованого майна.

Згідно з документом, витрати, пов'язані з організацією та проведенням реалізації майна, не повинні перевищувати 5% від вартості арештованого майна з відповідним їх підтвердженням. Винагорода організатору аукціону після вирахування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням реалізації майна, становить 1%, але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

Як повідомляв УНІАН, наказ Міністерства юстиції №1758/5 від 29 листопада 2012 року передбачав збільшення розміру комісії, що стягується з банків під час реалізації заставного майна, з 5% до 15%.

У відповідь на це 11 комерційних банків подали судовий позов з вимогою оскаржити відповідний наказ.

Нацбанк звернувся з листом до міністра юстиції України з проханням підтримати банки у врегулюванні даного питання.

Регулятор зробив акцент на тому, що під час реалізації арештованого майна кредитори і боржники втрачають від 35% до 50% його вартості, у тому числі 10% виконавчого збору і 15% комісії спеціалізованої організації. Виконавчий збір надходить у державний бюджет України, а комісійна винагорода розподіляється на користь приватних структур, якими є спеціалізовані організації.

