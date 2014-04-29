Кабмін готує для Криму спеціальний податковий режим
Уряд розглядає можливість введення спеціальних умов оподаткування в Криму
Уряд України розглядає можливість запровадження спеціальних умов оподаткування в Криму з метою створення сприятливих умов для розвитку регіону, повідомив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Анатолій Максюта на брифінгу в Кабінеті міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, Максюта нагадав про вже прийнятий закон про тимчасово окуповані території й рішення здійснювати всі витрати з бюджету Криму в межах надходжень.
«Зрозуміло, виникло питання щодо сплати податків платниками зі спеціальним статусом. Зараз уряд ухвалює рішення, я не хочу анонсувати, але таке рішення передбачається, щодо спеціальних умов оподаткування діяльності в Криму, щоб територія могла розвиватися, а платники могли платити податки», - сказав Максюта і уточнив, що йдеться про створення прийнятних умов для розвитку регіону.
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