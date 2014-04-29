Відплив іноземного капіталу з України триває - Мінекономрозвитку

Негативні тенденції з відпливу іноземного капіталу з України за підсумками першого кварталу цього року зберігаються, повідомив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Анатолій Максюта на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, Максюта нагадав, що минулого року відбувався відплив іноземного капіталу з економіки України, й зазначив, що в першому кварталі ці тенденції зберігаються.

«Ця тенденція зберігається. Зупинити поки не вдається. Але все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб гроші залишалися в Україні й приходили в Україну», - сказав Максюта.