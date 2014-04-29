Кабмін скоротить перелік товарів, які підлягають ліцензуванню

Кабінет міністрів України планує скоротити перелік товарів, операції з експорту та імпорту яких підлягають ліцензуванню.

Відповідний проект постанови Кабміну оприлюднено на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Ухвалення постанови дозволить спростити і прискорити процедуру здійснення зовнішньоекономічних операцій окремих видів продукції, що сприятиме збільшенню обсягів експорту продукції з митної території України», - зазначається у пояснювальній записці.

Проект постанови передбачає, зокрема, скасування режиму ліцензування експорту та імпорту окремих друкарських фарб із захисними властивостями, експорту деяких товарів з вмістом легованих чорних металів, кольорових металів та їх сплавів.

На думку авторів проекту, ухвалення даної постанови стане черговим кроком у комплексі урядових ініціатив із загальної дерегуляції економіки, полегшення ведення бізнесу і усунення надмірного державного регулювання.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України подало на розгляд Верховної Ради 14 законопроектів стосовно дерегуляції економіки.

Раніше міністр економрозвитку Павло Шеремета заявив, що одній з ключових завдань уряду є формування регуляторної платформи, яка дозволить Україні увійти до першої десятки країн за легкістю ведення бізнесу. Для цього Мінекономрозвитку має намір у найближчі кілька місяців зробити активні кроки з дерегуляції економіки, максимально використовуючи досвід провідних країн рейтингу Doing Business, таких як Грузія, Сінгапур, Гонконг, Малайзія та ін.

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