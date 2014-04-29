Порошенко попросив МВФ прискорити надання Україні фінансової допомоги

Про це йдеться у його зверненні до Виконавчої Ради Міжнародного валютного фонду.

"Внаслідок руйнівної політики режиму Януковича, українська економіка опинилась у кризовій ситуації та критично потребує співпраці із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема Міжнародним валютним фондом. Програма реформ, запропонована українським Урядом, на мою думку, зазначає основні цілі та напрями економічної політики, які здатні стати дороговказом для виходу із сьогоднішньої кризи та забезпечити підвалини для сталого розвитку", - заявив Порошенко.

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Він сподівається, що МВФ надасть підтримку для втілення цієї програми, прийнявши відповідне рішення найближчим часом та дозволивши Україні отримати позику згідно програми Stand-By.

Порошенко переконаний, що відновлення макроекономічної стабільності та підвищення прозорості управління економікою закладуть фундамент для високого та збалансованого економічного зростання в Україні.

"Я налаштований на сприяння здійсненню політики на досягнення цілей, зазначених в урядовій програмі. На мою думку, це потребуватиме сприяння кільком крокам з боку України", - зазначив Порошенко.

Першим кроком має бути дотримання гнучкого обмінного курсу для стабільності та збереження валютних резервів, вважає Порошенко.

Друге - увага до фінансового регулювання та нагляду, забезпечення кроків щодо зміцнення банками – у разі необхідності - своїх балансів.

Крім того кандидат у президенти наголошує на поступовому скороченні фіскального дефіциту завдяки стабілізації надходжень до бюджету і започаткуванні на середньо-термінову перспективу фіскального коригування, яке забезпечить рівномірний розподіл фіскального навантаження.

Ще одним кроком у впровадженні реформ Порошенко вважає забезпечення рентабельності енергетичного сектора та скорочення зумовлених ним фіскальних відтоків, ліквідувавши до 2018 року дефіцит НАК “Нафтогаз України”, що знаменуватиме собою дороговказ до забезпечення енергетичної незалежності країни, втілення програм з енергоефективності та поштовх до використання відновлювальних джерел енергії.

Крім того, на його думку, необхідне запровадження комплексних структурних реформ, зокрема втілення реформи у сфері держзакупівель та податкового адміністрування, у рамках жорстких заходів для боротьби із корупцією, заходів для поліпшення бізнес-клімату та, на цих засадах, забезпечення сталого економічного зростання.

"Я звертаюсь із проханням до Виконавчої Ради МВФ прийняти позитивне рішення щодо підтримки урядової програми реформ для України, адже отримання Україною позики МВФ здатне надати поштовх для здійснення нових інвестиційних проектів, відновлення макроекономічної стабільності, забезпечення робочих місць, дотримання належних соціальних стандартів та досягнення сталого економічного зростання в Україні", - зазначив Порошенко.