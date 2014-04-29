Дефіцит платіжного балансу України в березні становив $203 млн

Зведений платіжний баланс України у січні-березні 2014 року зведено з дефіцитом у 4,276 млрд дол. США проти профіциту в 1,821 млрд дол. США роком раніше, повідомляється на сайті Національного банку України.

За оперативними даними НБУ, в березні 2014 року дефіцит зведеного платіжного балансу становив 203 млн дол. і, таким чином, значно скоротився порівняно з першими місяцями 2014 року (2,138 млрд дол. у лютому і 1,935 млрд дол. – у січні), що було обумовлено відновленням припливу коштів по фінансовому рахунку.

Дефіцит поточного рахунку в січні-березні становив 602 млн грн, що в п'ять разів менше дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року, зокрема в березні дефіцит становив 238 млн дол. Нацбанк пояснює низький рівень дефіциту третій місяць поспіль різким скороченням імпорту внаслідок зниження економічної активності та девальвації національної валюти.

Імпорт товарів знизився на 23% у річному виразі, до 5,5 млрд дол., зокрема енергетичного імпорту - на 27,5% через зниження імпорту природного газу й нафти, неенергетичний - на 21,6% через зниження внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту. Поставки продукції машинобудування скоротилися на 41,1%, продовольчих товарів - на 17,8%, промислових виробів - на 30,8%.

Експорт товарів за даний період залишився практично на рівні відповідного періоду минулого року (знизився на 0,6% - до 5,2 млрд дол., що обумовлено падінням експорту металургійної продукції на 12,8% і продукції машинобудування на 10,2% переважно за рахунок скорочення поставок на ринки Російської Федерації, що компенсувалося зростанням експорту по інших товарних групах, зокрема продовольчих товарів - на 15,3% завдяки збільшенню експорту зернових, і мінеральних продуктів - на 16,2% у результаті зростання поставок руди та шлаків, а також виробів хімічної промисловості).

Нацбанк підкреслює, що на відміну від перших двох місяців, у березні фінансовий рахунок був зведений із профіцитом у 35 млн дол., що обумовлено перш за все зростанням запозичень приватним сектором. Водночас за підсумками січня-березня фінансовий рахунок залишається дефіцитним, і дефіцит становив 3,674 млрд дол., тоді як за аналогічний період минулого року був профіцит у 4,955 млрд дол.

Також повідомляється, що чистий відплив прямих іноземних інвестицій у першому кварталі становив 543 млн дол., зокрема в березні - 359 млн дол., тоді як за аналогічний період минулого року був зафіксований приплив інвестицій обсягом 821 млн дол. і 346 млн дол. відповідно.

У березні було проведено чергове планове погашення кредиту МВФ у розмірі 193 млн дол., при цьому в результаті поступового переходу до гнучкого курсоутворення резервні активи скоротилися лише на 0,4 млрд дол. порівняно з 2,5 млрд дол. у лютому, і станом на 1 квітня обсяг резервів становив 15,1 млрд дол., що відповідає рівню фінансування імпорту майбутнього періоду протягом двох місяців.

Як повідомляв УНІАН, зведений платіжний баланс України в січні-лютому 2014 року зведено з дефіцитом у 4,1 млрд дол. США проти профіциту в 1,7 млрд дол. США роком раніше, зокрема в лютому дефіцит становив 2,2 млрд дол.

Зведений платіжний баланс України в 2013 році зведено з профіцитом у 2,021 млрд дол., тоді як за 2012 рік платіжний баланс був зведений із дефіцитом 4,175 млрд дол.

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