США виділять Україні $2,5 млн на повернення викрадених активів

Сполучені Штати Америки підтримують активізацію боротьби з корупцією в Україні. З цією метою буде виділено 2,5 млн дол. на технічну допомогу для повернення активів, викрадених колишніми високопоставленими посадовцями-корупціонерами.

Про це заявив генеральний прокурор США Ерік Холдер під час зустрічі з виконуючим обов'язки генерального прокурора України Олегом Махницким і міністром юстиції Павлом Петренко на Українському Форумі з питань повернення активів у Лондоні, повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

Як відзначили в прес-службі, в ході зустрічі мова йшла про те, що Генеральна прокуратура України найближчим часом створить спеціальний слідчий підрозділ для боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, одночасно з цим Міністерство юстиції України створить окремий департамент для повернення викрадених коштів.

За словами Махніцького, реорганізація у відомстві торкнеться всіх слідчих підрозділів. Метою цього є не тільки боротьба з корупційними явищами минулого, але також і запобігання подібних кримінальних правопорушень у майбутньому.

Холдер також запросив Махніцького і Петренко відвідати Вашингтон з робочим візитом для активізації співробітництва у сфері боротьби з корупцією.

Як відзначили в прес-службі, у роботі Українського форуму з питань повернення активів приймають участь представники 35 юрисдикцій світу, які готові співпрацювати з Україною у вирішенні питання про повернення викрадених коштів. Росія офіційно участі у форумі не бере.