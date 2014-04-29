Мінекономрозвитку очікує стабілізації валютного курсу найближчими днями

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України очікує стабілізації валютного курсу найближчими днями, повідомив перший заступник міністра Анатолій Максюта на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Ми очікуємо стабілізації курсової ситуації. Як ви знаєте, найближчими днями має відбутися засідання ради Міжнародного валютного фонду, де, як ми сподіваємося, буде розглянуто й позитивно вирішено питання про надання Україні кредиту», - сказав Максюта.

Чиновник зазначив, що, згідно з оцінками міністерства, це приведе до стабілізації ситуації на валютному ринку. «І ми матимемо ті цільові показники, які були закладені Національним банком під час нашої спільної роботи над проектом прогнозу на поточний рік», - додав Максюта. Він також зазначив, що знецінення національної валюти вже вплинуло на споживчі ціни, й нагадав, що споживча інфляція за підсумками січня-березня цього року прискорилася до 3%.

Водночас, Максюта підкреслив, що курсові коливання позитивно вплинули на торговий баланс України за допомогою скорочення імпорту й зростання виручки експортерів, що сприяє вирівнюванню торгового балансу. «Але на такому короткому проміжку часу ми не можемо говорити про якісь стабільні результати, тим більше, що в експорті також є імпортна складова, відповідно, курс впливає на обидва показники (експорт і імпорт - УНІАН)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня офіційний курс гривні досяг пікового значення - 12,98 грн/дол. Таким чином, гривня девальвувала до долара США більш ніж на 60% із початку року. Після цього гривня планомірно зміцнюється, й на сьогодні офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 11,41 грн/дол.

Банкіри очікують подальшого зміцнення гривні до долара і євро найближчим часом завдяки підтримці МВФ і міжнародних кредиторів та інвесторів, а також завдяки активним діям Нацбанку проти валютних спекулянтів і банків, що займаються відмиванням грошей.

Міністерство фінансів України прогнозує середньорічний курс гривні до долара за підсумками 2014 року на рівні 10,5 грн за долар.

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