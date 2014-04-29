Нацбанк цього року заощадить близько 700 млн грн - Кубів

У результаті таких заходів поточного року Нацбанк заощадить близько 700 млн грн, повідомляється на сайті регулятора з посиланням на голову НБУ Степана Кубіва.

Зокрема, за рахунок перегляду інвестиційних програм НБУ по всіх напрямках діяльності, зокрема з розвитку платіжної і інформаційної систем і створення матеріальної бази для виготовлення грошей, загальний обсяг інвестицій у 2014 році знижено на 13%, або більш ніж на 225 млн грн.

Також правління Нацбанку ухвалило рішення припинити у 2014 році проектні і будівельні роботи по соціальній інфраструктурі з урахуванням вимог законодавства по 9 об'єктах, що забезпечить скорочення капвкладень на 45% - до 90 млн грн.

Крім цього, Нацбанк скоротив свої адміністративні і експлуатаційно-господарські витрати майже на 15%, або на 325 млн грн, а в результаті поетапного скорочення чисельності працівників заощаджено більш як 60 млн грн витрат на утримання персоналу.

Також повідомляється, що у даний час триває перегляд інвестиційних програм НБУ по всіх напрямках діяльності як у поточному році, так і в подальші роки з метою їх оптимізації і раціонального використання державних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», який передбачає скорочення прибуткової частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн за дефіциту бюджету обсягом 68,5 млрд грн.

Також набрав чинності закон про запобігання фінансовій катастрофі, який, разом із законом про внесення змін до бюджету, передбачає зміну низки податків і зборів для врегулювання бюджетного дефіциту в рамках виконання вимог Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних кредиторів для отримання зовнішнього фінансування обсягом до 27 млрд дол.

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