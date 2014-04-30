Standard & Рoor's знизило прогнози за рейтингами 15 європейських банків

Міжнародне агентство Standard & Рoor's знизило у вівторок зі "стабільного" до "негативного" прогноз за рейтингами 15 європейських банків, у тому числі таких великих, як британський Barclays, швейцарський Credit Suisse і німецький Deutsche Bank, передає ИТАР-ТАСС.

Як наголошується в заяві агентства, таке рішення було прийнято у зв'язку з ухваленням Європейським парламентом плану, що звільняє уряди країн ЄС від необхідності рятувати проблемні банки.

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На думку аналітиків Standard & Рoor's, коли європейські регулятори приступлять до реалізації цієї міри, значна урядова підтримка, якою зараз користуються банки, скоротиться.

"Європейські влади вживають заходів з метою перекласти витрати щодо санації проблемних банків з платників податків на кредиторів", - наголошується в заяві агентства.



