МВФ сьогодні прийме рішення щодо кредиту Україні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду сьогодні на своєму засіданні має намір ухвалити рішення про програму співпраці з Україною, яка передбачає надання нашій країні кредиту обсягом 14-18 млрд дол. протягом двох років.

За словами керівника департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс, МВФ отримав всі необхідні документи від уряду України, рішення фонду буде прийняте 30 квітня.

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета зазначав, що Кабінет міністрів України очікує остаточного рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо програми співпраці з Україною до кінця квітня.

За його словами, обсяг першого траншу кредиту від МВФ може скласти близько 3 млрд дол.

За словами міністра фінансів Олександра Шлапака, Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду близько 16,8 млрд дол. у рамках дворічної кредитної програми «стенд-бай».

МВФ є ключовим кредитором України. У березні на рівні роботи місії МВФ було досягнуто попереднього рішення про надання нашій країні дворічної кредитної програми стенд-бай обсягом 14-18 млрд дол.

Як очікується, ця програма відкриє для України пакет додаткової фінансової допомоги. Протягом двох років співпраця з МВФ дозволить Україні отримати макрофінансову допомогу від США, країн ЄС і Японії загальним обсягом близько 27 млрд дол.