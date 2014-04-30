Сбербанк Росії йде з Бермудських островів

Сбербанк Росії згортає обслуговування офшорного бізнесу і закриває офіс на Бермудських островах, він розіслав лист клієнтам, в якому просить їх закрити рахунки, пише газета "Ведомости".

Sberbank CIB повідомив про намір припинити бізнес на Бермудах півтора місяця тому, термін з виведення активів закінчується.

Деякі фонди і приватні клієнти тримали рахунки в офісі на островах, оскільки там зручно зберігати папери російських емітентів і торгувати ними.

Тепер же Бермуди не входять в зону стратегічних інтересів Сбербанку, зазначають у виданні. Крім того, банк може припинити діяльність у подібних країнах, у тому числі на Кіпрі, що пов'язане з міжнародною обстановкою.

Частка бізнесу, яка припадає на бермудський офіс, для Сбербанку незначна. Фінансові компанії використовують Бермудські острови для операцій з цінними паперами, зокрема,через відсутність жорстких вимог до торговельних операцій і податку на прибуток.

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До Сбербанку можуть приєднатися й інші інвестиційні компанії.

З подачі президента Путіна в Міністерстві фінансів РФ підготовлено кілька законопроектів, набуття чинності яких ускладнить ведення бізнесу в Росії через офшори, а бенефіціарів офшорних компаній доведеться розкривати російській владі.



