Прибуток Нацбанку за рік знизився на 29%

Річний прибуток Національного банку України за підсумками 2013 року становив 14,773 млрд грн, що на 6,1141 млрд грн, або на 29% нижче показника 2012 року в 20,914 млрд грн.

Про це повідомляється в консолідованій звітності регулятора за підсумками 2013 року, підтвердженій аудиторським висновком компанії EY («Ернст енд Янг») і оприлюдненій на сайті НБУ.

Згідно з висновком аудитора, політична ситуація в країні, анексія Криму та девальвація гривні можуть призвести до погіршення якості та збільшення простроченої заборгованості за кредитами, наданими Нацбанком банкам, зниження вартості забезпечення за такими кредитами та підвищення ризику неплатоспроможності банків-позичальників, а також подальшого скорочення міжнародних резервів.

У той же час аудитори наголошують, що керівництво НБУ стежить за розвитком подій і приймає необхідні заходи.

«Подальший негативний розвиток подій, включаючи політичні заворушення, що може негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Національного банку таким чином і такою мірою, поки не можуть бути достовірно визначені», - зазначили аудитори.

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Як повідомляв УНІАН, активи Національного банку України за 2013 рік зросли на 4,5% - до 416,978 млрд грн.

У 2012 році НБУ скоротив активи на 5,85% - до 398,988 млрд грн.

