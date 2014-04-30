Прибуток Нацбанку за рік знизився на 29%
Річна прибуток НБУ за підсумками року склав 14,773 млрд грн
Річний прибуток Національного банку України за підсумками 2013 року становив 14,773 млрд грн, що на 6,1141 млрд грн, або на 29% нижче показника 2012 року в 20,914 млрд грн.
Про це повідомляється в консолідованій звітності регулятора за підсумками 2013 року, підтвердженій аудиторським висновком компанії EY («Ернст енд Янг») і оприлюдненій на сайті НБУ.
Згідно з висновком аудитора, політична ситуація в країні, анексія Криму та девальвація гривні можуть призвести до погіршення якості та збільшення простроченої заборгованості за кредитами, наданими Нацбанком банкам, зниження вартості забезпечення за такими кредитами та підвищення ризику неплатоспроможності банків-позичальників, а також подальшого скорочення міжнародних резервів.
У той же час аудитори наголошують, що керівництво НБУ стежить за розвитком подій і приймає необхідні заходи.
«Подальший негативний розвиток подій, включаючи політичні заворушення, що може негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Національного банку таким чином і такою мірою, поки не можуть бути достовірно визначені», - зазначили аудитори.
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Як повідомляв УНІАН, активи Національного банку України за 2013 рік зросли на 4,5% - до 416,978 млрд грн.
У 2012 році НБУ скоротив активи на 5,85% - до 398,988 млрд грн.