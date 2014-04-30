Міжбанк відкрився доларом по 11,80 гривень
10:20, 30 квітня 2014Фінанси
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Котирування з євро-гривні пішли вниз - 15,7420/16,2970.
Торги доларом США відкрилися зниженням - 11,40/11,80 грн/дол.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 11,4000/11,8000.
Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,3191/0,3303. Котирування з євро-гривні пішли вниз - 15,7420/16,2970.
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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3809/11 (вівторок - 1,3871/73).
Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,5500/11,8500, до 12:00 ціни знизилися до 11,5000/11,8000. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 11,4000/11,6000.
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