Міжбанк відкрився доларом по 11,80 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 11,4000/11,8000.

Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,3191/0,3303. Котирування з євро-гривні пішли вниз - 15,7420/16,2970.

Читайте такожПрибуток Нацбанку за рік знизився на 29%

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3809/11 (вівторок - 1,3871/73).

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,5500/11,8500, до 12:00 ціни знизилися до 11,5000/11,8000. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 11,4000/11,6000.