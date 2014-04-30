ВВП України в першому кварталі впав на 1,1%

Спад ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%, повідомляє Державна служба статистики України на офіційному сайті, посилаючись на свої оперативні дані.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім - IV кварталом 2013 року і з урахуванням сезонного чинника спад ВВП становив 2%.

Нагадаємо, що згідно із заявою першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолія Максюти 29 квітня, міністерство оцінило падіння ВВП України за підсумками першого кварталу цього року в 1%, і ці оцінки краще за очікування щодо стану економіки в першому кварталі.

Таку ж оцінку ВВП наприкінці квітня обнародував радник голови Національного банку України Валерій Литвицький. За його словами, ВВП України в першому кварталі скоротився на 1% і економіка країни увійшла в технічну рецесію. Він також відзначив, що існує перспектива переходу до повної рецесії в другому кварталі цього року, яка може завершитися в третьому кварталі, а в четвертому можливе початкове зростання економіки.

Довідка УНІАН. Згідно з уточненими даними Держстату, ВВП України в четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс на 3,3%, що дозволило вийти на нульове зростання ВВП за підсумками 2013 року в цілому.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при інфляції 12-14%. Разом з тим, початкова редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, передбачала зростання реального ВВП на 3% при інфляції 8,3%.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, але передбачає, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного вживання заходів для стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, становитиме 15% в 2014 році та 10,5% у 2015 році.