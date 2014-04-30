Нелегітимна влада Криму знизила ставку ПДВ у п'ять разів

Відповідне рішення було прийнято в середу на позачерговому пленарному засіданні парламенту республіки, повідомляє РИА Новости.

Зокрема, пропонується встановити 4% як основну ставку ПДВ і 2% - для соціально-значущих товарів. У їх числі - продукти харчування, дитячі речі, друковані видання, а також медичні препарати вітчизняного та зарубіжного виробництва.

Раніше 20-процентну ставку ПДВ пропонувалося знизити до 18% і 10% відповідно.

Депутати впевнені, що застосування нових ставок ПДВ забезпечить стабільне економічне становище бізнесу в перехідний період, дозволить зберегти наявні робочі місця, забезпечити стабільне надходження податків до бюджету, а також дозволить потримати конкурентоспроможність кримських виробників та їх платоспроможність. Цього року очікуване надходження ПДВ становить 3, 986 мільярда рублів.

Крім того, своїм рішенням депутати списали з платників податків усе податкові зобов'язання і борги станом на 1 березня, визнавши їх такими, що не підлягають стягненню.