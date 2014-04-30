"Дельта Банк" збільшив статутний капітал на 60%

«Дельта Банк», що входить до групи найбільших фінустанов, збільшив статутний капітал за рахунок закритого розміщення акцій більш ніж на 60%, або на 1,4 млрд грн, - до 3,727 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба банку з посиланням на рішення загальних зборів акціонерів 29 квітня, яке затвердили результати закритого розміщення акцій.

Згідно з повідомленням, збільшення статутного капіталу банку проведено за рахунок акціонерів, при цьому процентне співвідношення частки істотної участі між акціонерами залишилося без змін.

«Дельта Банк» буде розвиватися в інтересах акціонерів і клієнтів за будь-якої ринкової "погоди" та фінансових турбулентностей в банківській системі України. Нашого запасу міцності достатньо для подолання негативних впливів кризових подій», - наводяться в повідомленні слова голови ради директорів «Дельта Банку» Олени Попової.

Як повідомляв УНІАН, «Дельта Банк» в першому кварталі 2014 року отримав 72, 6 млн грн прибутку, що на 26% менше прибутку за аналогічний період минулого року в 98 млн грн.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун - 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) - 29,39%.

