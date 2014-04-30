Економіка Росії вже перебуває в рецесії - МВФ

Економіка Росії вже перебуває в рецесії, зниження темпів зростання відбувається два квартали поспіль.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив глава місії МВФ в Росії, радник Європейського управління МВФ Антоніо Спілімберго.

«Якщо ми дотримуємося визначення рецесії як негативного зростання впродовж двох кварталів поспіль, то зараз Росія з цієї точки зору відчуває рецесію», - сказав Спілімберго.

Він зазначив, що уповільнення зростання економіки РФ, яке відбувається через структурні проблеми, що існували раніше, посилюється геополітичною невизначеністю, що виникла в результаті конфлікту в Україні.

При цьому він відзначив, що МВФ прогнозує відплив капіталу з РФ у 2014 році на рівні 100 млрд дол., причому велика частина нинішнього відпливу капіталу пов'язана з конвертацією рубля в інші валюти.

За його словами, побоювання посилення санкцій можуть бути набагато більш чутливими для економіки Росії, ніж самі санкції.

«Ми відзначили, що побоювання санкцій можуть бути набагато більш чутливими, ніж самі санкції. Побоювання того, що ці санкції можуть бути посилені», - сказав Спілімберго.

При цьому він відзначив, що з економічної точки зору досить складно порахувати збитки від конкретних видів санкцій. «Але це відчуття невизначеності, особливо серед інвесторів, має істотний вплив», - сказав він.

Спілімберго повідомив, що МВФ знизив прогноз щодо зростання російської економіки на 2014 і 2015 роки до 0,2% і 1%, відповідно.

«Ми уточнили прогноз щодо економічного зростання Росії. Ми чекаємо зростання на рівні 0,2% цього року», - сказав він, уточнивши, що на 2015 рік МВФ прогнозує 1% зростання ВВП Росії.

У квітні цього року прогноз МВФ щодо зростання російської економіки становив 1,3% на 2014 рік і 2,3% - на 2015 рік.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією в березні 2014 року ЄС і США ввели перший етап санкцій щодо Росії.

Проте, РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. У квітні проросійські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі в ряді міст Донецької області. Вони викрадають, катують і вбивають людей, беруть заручників. 17 квітня в Женеві відбулася зустріч глав МЗС України-ЄС-США-РФ, на якій було узгоджено угоду про вихід із кризової ситуації, спровокованої РФ на південному сході України. Проте, РФ не виконує угоду.

28 квітня Європейський Союз розширив список санкцій росіян ще на 15 чоловік, серед них - віце-прем'єр Дмитро Козак, начальник генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов і начальник ГРУ Ігор Сергун. Вони підпадають під другу стадію санкцій ЄС - заморожування активів і заборона на видачу віз у зв'язку з подіями на Україні. Тепер у списку санкцій ЄС - 48 чоловік.

Крім того, 28 квітня США ввели санкції проти семи громадян РФ і 17 компаній. За словами прес-секретаря Білого дому Джей Карні, санкції накладено через приєднання Криму, яке США не визнають, а також через позицію Росії щодо Україні. «З 17 квітня Росія не зробила нічого, щоб дотримуватися женевських зобов'язань, навпаки, вона влаштувала ще більшу ескалацію кризи», - заявив Карні, назвавши «незаперечною» причетність Росії до насильства на сході України. До списку, зокрема, увійшли: Олег Бєлавенцев, Сергій Чемезов, Дмитро Козак, Євген Муров, Олексій Пушков, Ігор Сечін, В’ячеслав Володін, ТОВ "Акваніка", ТОВ "Авіа груп", ТОВ "Авіа груп Норд", ЗАТ "Зест", Інвесткапіталбанк, Собінбанк, Сахатранс, СМП банк, Стройгазмонтаж, Стройтрансгаз, Стройтрансгаз-м, ІК "Аброс", "Трансойл", Volga Group.

Також санкції проти Росії розширили Канада і Японія.