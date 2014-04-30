Голова НБУ Кубів задекларував 1 млн гривень доходу

Голова Національного банку України Степан Кубів у 2013 році задекларував 1,052 млн грн сукупного доходу, повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, минулого року голова НБУ отримав заробітну плату, інші виплати та винагороди в розмірі 240,2 тис. грн, а також 803,614 тис. грн страхових відшкодувань і 6,2 тис. грн, дохід від викладацької, наукової діяльності.

Крім того, згідно з повідомленням, у власності, в оренді чи іншому праві користування Кубіва перебувають земельні ділянки загальною площею 8747 кв. м, житловий будинок площею 174 кв. м, садовий (дачний) будинок 84 кв. м, гараж площею 70 кв. м та інше нерухоме майно площею 140 кв. м, легковий автомобіль Toyota Corola 2006 року.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах у глави НБУ склала 909,6 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна, який обіймав посаду голови НБУ трохи більше року, і призначила на цю посаду народного депутата від «Батьківщини», заступника голови парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності Степана Кубіва. Банкіри, у тому числі найбільший інвестор України - Європейський банк реконструкції та розвитку, оцінили це призначення позитивно, відзначаючи професійні якості Степана Кубіва і його порядність.