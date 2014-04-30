Кабмін продовжить скорочувати держсектор економіки

Кабінет міністрів України має намір скорочувати державний сектор економіки і стимулювати розвиток приватного бізнесу як більш конкурентоспроможного, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета під час круглого столу.

«Державний сектор скорочується, він повинен скорочуватися і він буде скорочуватися. Єдине місце, де ми можемо рости - це приватний бізнес», - сказав Шеремета.

За його словами, основним двигуном зростання для українського бізнесу повинно стати збільшення його конкурентоспроможності на глобальних ринках. А держава має йому в цьому допомагати спрощенням умов ведення бізнесу та боротьбою з корупцією.

За словами Шеремети, тривалий час розвиток бізнесу в Україні був пов'язаний з незаконним отриманням коштів з державного бюджету.

«Ухваливши закон про державні закупівлі, ми обрізаємо цю можливість», - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Верховна Рада України з другої спроби ухвалила закон про державні закупівлі, що входить до пакету необхідних до прийняття законодавчих актів з боротьби з корупцією у сфері державних фінансів і підписання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

За словами міністра економрозвитку Павла Шеремети, закон максимально усуває можливості для корупції в цій сфері.

Раніше міністр економрозвитку Павло Шеремета заявив, що однією з ключових завдань уряду є формування регуляторної платформи, що дозволяє Україні увійти у першу десятку країн за легкістю ведення бізнесу. Для цього Мінекономрозвитку має намір в найближчі кілька місяців зробити активні кроки з дерегуляції економіки, максимально використовуючи досвід провідних країн рейтингу Doing Business, таких як Грузія, Сінгапур, Гонконг, Малайзія та ін.