Дзвінки з таксофонів на міські номери будуть безкоштовними сім місяців

Найбільший український оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком» з 1 травня по 30 листопада 2014 року запровадить послугу нетарифікованих дзвінків на місцеві номери з майже 8 тис. таксофонів по Україні, повідомляється на офіційному сайті оператора.

«З 1 травня 2014 року жителі та гості України зможуть здійснювати безкоштовні дзвінки на місцеві номери з майже 8 тис. універсальних таксофонів компанії «Укртелеком», - наголошується в повідомленні.

За даними компанії, також не будуть тарифікуватися дзвінки з таксофона на таксофон в межах міста і району (смт, села, селища та інших населених пунктів в межах одного району).

«Оскільки дзвінок на місцеві номери буде надаватися на безкоштовній основі, то немає необхідності у використанні таксофонних карток для здійснення цих дзвінків», - сказано в повідомленні.

Послуга безкоштовних дзвінків з таксофонів на міські номери буде здійснюватися в рамках маркетингового дослідження оператора, за результатами якого «Укртелеком» прийме рішення про доцільність продовження діючих тарифів.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого «Укртелеком» призначив головою компанії Олександра Баринова, який раніше обіймав посаду виконавчого директора мобільного оператора «Астеліт» (ТМ life:). За його словами, боротьба з відтоком абонентів стала пріоритетною задачею, яку перед ним поставили акціонери.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку Інтернету (понад 1,6 млн користувачів).

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).