НБУ буде призначати своїх представників у рефінансовані банки

Згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалило правління Нацбанку з метою посилення контролю за прозорістю доступу і використання банками рефінансування.

"Хотів би особливо зазначити, що призначення представника регулятора не є заходом впливу на банк. Це дозволить безпосередньо в банку розглядати всі питання, пов'язані з прозорим використанням коштів Національного банку", - наводяться в повідомленні слова першого заступника голови НБУ Володимир Кротюк.

У повідомленні також зазначається, що регулятор відповідно до законодавства України є кредитором останньої інстанції, й у випадку виникнення у банків тимчасових труднощів з ліквідністю і неможливістю залучити кошти з ринку, кожен банк при певних умовах може звернутися до нацбанку щодо отримання кредиту для підтримки ліквідності.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Нацбанк у постанові №194 передбачив уведення процедури особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора на період користування банком кредитом для збереження його ліквідності.

Згідно з постановою, банки протягом терміну використання кредиту повинні збільшувати розмір статутного капіталу банку на суму не менш ніж 20% від суми рефінансування.

Постановою також передбачається, що рівень концентрації кредитної заборгованості банку - одержувача кредиту по 10 найбільших позичальниках банку не повинен перевищувати 40%.