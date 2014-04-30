В Україні з'явиться бізнес-омбудсмен

Директор представництва Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) в Україні Шевки Аджунер передав для ознайомлення міністру економічного розвитку і торгівлі України Павла Шеремета проект про заснування бізнес-омбудсмена, повідомляє прес-служба міністерства.

Установа омбудсмена є частиною антикорупційної ініціативи ЄБРР, йдеться в повідомленні.

На думку експертів ЄБРР, створення незалежного органу для розгляду скарг суб'єктів підприємництва має стати першим кроком щодо вирішення проблем, які стримують інвестиційний розвиток України.

Меморандум про взаєморозуміння для української антикорупційної ініціативи планується підписати після його розгляду зацікавленими центральними органами виконавчої влади.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2013 року глава представництва ЄБРР очікував появи інституту бізнес-омбудсмена восени, але лише на початку лютого 2014 року Віктор Янукович доручив уряду підготувати проект закону про бізнес-омбудсмена, передбачивши створення ефективних механізмів забезпечення державних гарантій права громадян на свободу підприємницької діяльності, інших прав, пов'язаних із здійсненням такої діяльності, шляхом установи правового інституту бізнес-омбудсмена, наділення бізнес-омбудсмена, зокрема, права представляти законні інтереси підприємців в державних органах, в тому числі в судах та органах місцевого самоврядування.

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