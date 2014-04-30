Долар на закриття міжбанку знизився до 11,70 грн

У середу, 30 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,4000/11,8000, на закриття торгів цінові рівні сконцентрувалися в діапазоні 11,5500/11,7000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0230/16,4420, на закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 15,9720/16,1855.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3191/0,3303, на закриття торгів звузився спред до 0,3203/0,3273.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,6900 (+0.0875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3775/1,3855.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 29 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,5500/11,8500.

На закриття торгів цінові рівні досягли значень 11,4000/11,6000.