Фірташа можуть посадити на 50 років і конфіскувати всі його активи - ЗМІ

Рішення про екстрадицію Дмитра Фірташа з Австрії до США очікується у травні. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

У травні суд розгляне питання екстрадиції Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів, повідомили Deutsche Welle у Земельному суді Відня. Всі необхідні документи від Федерального бюро розслідування США, за словами речниці суду, вже надійшли. Український олігарх очікує на розгляд справи не у слідчому ізоляторі, а у своїй віденській резиденції, сплативши заставу у рекордні для австрійського правосуддя 125 мільйонів євро. Фірташ підключив до свого захисту іменитих юристів. Його адвокатом у суді виступатиме колишній міністр юстиції Австрії Дітер Бемдорфер.

Кримінальну справу проти Дмитра Фірташа слідчі ФБР розслідували впродовж кількох років. Йдеться про підозру у створенні злочинного угруповання та підкупі представників місцевої влади в одному зі штатів Індії, а також представників центральної влади країни. Згідно з матеріалами слідства, для отримання дозволів на видобуток сировини, необхідної для виробництва титанових сплавів, Фірташем через посередників було передано хабарі на суму у щонайменше 18,5 мільйона доларів. Слідчі не виключають, що сума могла бути і більшою, враховуючи очікуваний щорічний прибуток від видобутку в Індії у близько півмільярда доларів на рік.

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Зібрані американськими слідчими матеріали можуть стати підставою для відкриття цілої низки кримінальних справ. ФБР має інформацію про всі підконтрольні Дмитру Фірташу компанії, зокрема ті, які не є публічними й оформлені в офшорах на підставних осіб. Загалом із Фірташем пов’язують півтори сотні - переважно офшорних - компаній. 89 з них зареєстровані на Кіпрі, решта - в Австрії, в Німеччині, Швейцарії, Угорщині, на Британських Віргінських островах, у Великобританії, Нідерландах та на Сейшельських островах. Встановлено також, що Фірташ має загалом 41 банківський рахунок у цих країнах.

Найбільш несподіваний для українського олігарха поворот полягає в тому, що всі кошти на рахунках та всі фірми, на які оформлені великі промислові активи, ЗМІ та нерухомість в Україні та в усьому світі ФБР вимагає конфіскувати на користь Сполучених Штатів. При цьому у ФБР посилаються на законодавство США, яке дає можливість конфісковувати активи компаній, задіяних у корупційних правопорушеннях та відмиванні грошей.

Якщо справу Фірташа буде доведено до кінця, це стане досі небаченим антикорупційним прецедентом, який змусить замислитися багатьох олігархів всього світу. Сьогодні мультимільярдер, який ще кілька місяців тому був одним з "господарів життя" в Україні, перебуває в очікуванні суду. Рахунки Фірташа заморожені на вимогу США. Йому загрожує ув’язнення на декілька десятків років за створення злочинного угруповання та відмивання коштів. Максимальний сукупний термін ув’язнення за злочинами, що їх інкримінують олігарху, становить 50 років, зазначає Мінюст США.

Натомість Дмитро Фірташ відкидає всі обвинувачення у корупції. "Мій арешт у Відні не має під собою серйозного юридичного обґрунтування і я глибоко переконаний, що за ним стоять суто політичні мотиви", - йдеться у заяві, розповсюдженій прес-службою бізнесмена.

Політичний контекст, у якому відбувся арешт Фірташа, лише додає справі резонансу, зауважують оглядачі в США. Маючи повну інформацію про підконтрольні Дмитру Фірташу банківські рахунки і фірми, ФБР може після екстрадиції відкрити проти олігарха із сумнівною репутацією ще низку кримінальних справ. З огляду на політичне протистояння між Вашингтоном і Москвою через анексію Росією Криму, у Сполучених Штатах припускають, що український "газовий олігарх" цікавий ФБР насамперед не як підсудний, а як потенційний свідок у справі проти оточення російського президента Володимира Путіна.