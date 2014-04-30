Меркель розповіла, коли повинні створити ЗВТ між Євросоюзом та Японією
Підписання угоди має велике значення для Німеччини, економіка якої здебільшого орієнтована на експорт.
Переговори щодо підписання угоди про створеннязони вільної торгівліміж Європейським союзом і Японією повинні бути завершені в 2015 році, вважає канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це вона заявила після зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, що відбулася в Берліні, пише ИТАР-ТАСС.
Така угода "мала б велике значення для Німеччини", економіка якої здебільшого орієнтована на експорт, наголосила Меркель. "2015 рік став би (для підписання) хорошим роком", - додала вона. Федеральний канцлер також повідомила про те, що в 2015 році вона здійснить візит до Японії.
Глава японського уряду здійснює європейське турне, в ході якого відвідає Великобританію, Португалію, Іспанію, Францію та Бельгію. 30 квітня в Берліні його прийматиме президент Німеччини Йоахімом Гауком.
Переговори між Брюсселем і Токіо про створення зони вільної торгівлі просуваються повільно. Це питання обговорюватиметься під час візиту Абе до Бельгії 7 травня.
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