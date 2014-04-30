Меркель розповіла, коли повинні створити ЗВТ між Євросоюзом та Японією

Переговори щодо підписання угоди про створеннязони вільної торгівліміж Європейським союзом і Японією повинні бути завершені в 2015 році, вважає канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це вона заявила після зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, що відбулася в Берліні, пише ИТАР-ТАСС.

Така угода "мала б велике значення для Німеччини", економіка якої здебільшого орієнтована на експорт, наголосила Меркель. "2015 рік став би (для підписання) хорошим роком", - додала вона. Федеральний канцлер також повідомила про те, що в 2015 році вона здійснить візит до Японії.

Глава японського уряду здійснює європейське турне, в ході якого відвідає Великобританію, Португалію, Іспанію, Францію та Бельгію. 30 квітня в Берліні його прийматиме президент Німеччини Йоахімом Гауком.

Переговори між Брюсселем і Токіо про створення зони вільної торгівлі просуваються повільно. Це питання обговорюватиметься під час візиту Абе до Бельгії 7 травня.

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