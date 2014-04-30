Дефіцит бюджету України знизився на 8,6%

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за січень-березень 2014 року становив 457,5 млн. грн проти дефіциту за січень-березень 2013 року в 5,683 млрд грн. Водночас дефіцит загального фонду держбюджету за підсумками січня-березня 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року знизився на 37,9% - до 4,375 млрд грн.

За вказаний період надходження до держбюджету України становили 88,798 млрд грн, що на 5,009 млрд грн, або 6%, більше за показник січня-березня 2013 року. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень-березень 2014 року становила 112,196 млрд грн, що на 5,3 млрд грн, або 4,9%, більше за показник січня-березня 2013 року. Фактичні надходження до загального фонду державного бюджету за вказаний період проти показника 2013 року збільшилися на 6,493 млрд грн, або на 9,03%, - до 78,376 млрд грн.

Касові витрати держбюджету за січень-березень 2014 року становили 92,852 млрд грн, що на 5,7%, або на 4,995 млрд грн, більше за показник за січень-березень минулого року. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету України за січень-березень 2014 року становила 111,671 млрд грн, що на 0,4%, або на 432 млн. грн, менше показника за січень-лютий 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-лютого 2014 року становив 5,279 млрд грн, що в 2,3 разу, або на 2,945 млрд грн більше дефіциту за підсумками січня-лютого 2013 року в розмірі 2,334 млрд грн. Дефіцит зведеного бюджету України за січень-лютий 2014 року становив 2,408 млрд грн, що на 1,12 млрд грн, або в 1,9 разу, більше дефіциту за січень-лютий 2013 року в 1,283 млрд грн. Водночас дефіцит загального фонду держбюджету за підсумками січня-лютого 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року знизився на 11,1% - до 5,449 млрд грн.

27 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, що передбачає скорочення дохідної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн до 372,9 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн до 437,8 млрд грн, при дефіциті бюджету в обсязі 68,5 млрд грн.