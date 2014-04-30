Євросоюз готовий надати фінансову допомогу Україні після угоди з МВФ - Ромпей

Голова Європейської Ради Герман ван Ромпей заявив, що Європейський Союз готовий надати економічну допомогу Україні після схвалення Міжнародним валютним фондом (МВФ).

«Безумовно, нам необхідна повномасштабна угода з МВФ, але ЄС вже готовий до надання макроекономічної допомоги в рамках пакета (допомоги Україні). Ми готові підтримати Україну», - заявив глава Європейської ради під час візиту до Праги, передає РІА Новости.

Рада директорів МВФ сьогодні, 30 квітня, розгляне пакет допомоги Україні в рамках нової програми співпраці. Попередня домовленість про кредити на 14-18 мільярдів доларів була досягнута наприкінці березня. Міністр фінансів країни Олександр Шлапак 25 квітня повідомив, що Україна розраховує одержати 16,8 мільярда доларів.

Генсек Ради Європи Турбьйорн Ягланд сьогодні також заявив, що ЄС готовий надати фінансову допомогу Україні. Рішення буде ухвалено під час міністерської зустрічі Ради Європи 4 травня.

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Віце-президент Єврокомісії Сіїм Каллас від імені Євросоюзу підписав у понеділок меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги Україні обсягом в 1 мільярд євро. Ця підтримка є частиною пакета допомоги Україні, заявленого Єврокомісією 5 березня на загальну суму 11 мільярдів євро.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія планує передати суму близько 1 мільярда євро Національному банку України у вигляді кредитів строком до 15 років. Ці кошти мають підтримати платіжний баланс країни. Єврокомісія від імені ЄС має дістати можливість запозичити необхідні кошти на ринках капіталу або у фінансових інститутів і позичити їх Україні.