НБУ продовжив до червня обмеження на зняття валютних вкладів

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову регулятора від 29 квітня №245.

Водночас, згідно з постановою, скасовуються обмеження щодо терміну проведення операцій з купівлі банками іноземної валюти за дорученням юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв. Постанова також відновлює на 1 місяць дію тимчасової норми, що передбачає встановлення нульової ставки резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на термін до 183 календарних днів і скасовує обмеження на обсяги отримання готівкових коштів з рахунків клієнтів банків в іноземній валюті за операціями щодо забезпечення витрат працівників за кордоном.

Згідно з постановою, на місяць продовжується дозвіл резидентам здійснювати погашення кредитів в іноземній валюті не раніше терміну, передбаченого договором.

Читайте такожНБУ буде призначати своїх представників у рефінансовані банки

Крім цього, нормативний акт продовжує встановлення максимальної суми продажу готівкової іноземної валюти одній фізичній особі на рівні 15 000 гривень в еквіваленті протягом одного операційного дня в межах однієї банківської установи та встановлення дозволу на здійснення купівлі готівкової іноземної валюти у фізичних осіб у сумі, яка в еквіваленті не перевищує 150 тис. грн, без пред'явлення документів, що засвідчують особу.

Продовжується також заборона на здійснення операцій з купівлі-продажу інвалюти на міжбанківському валютному ринку без поставки валют.

Крім того, регулятор продовжив обмеження максимальної суми здійснення переказів в іноземній валюті за дорученням фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями на рівні 15 тис. грн на місяць в еквіваленті (без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття) і 150 тис. грн на місяць в еквіваленті (за поточним рахунком у іноземній валюті на підставі підтвердних документів).

"Постанова №245 набирає чинності з 1 травня 2014 року і діє до 1 червня 2014 року. Передбачений нею пакет тимчасових стабілізаційних заходів сприятиме закріпленню позитивних тенденцій у розвитку грошово-кредитного ринку, які сформувалися у квітні, і нівелювання негативного впливу факторів, пов'язаних з поточними економічними і політичними викликами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 28 лютого встановив ряд обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор надав банкам право у разі дострокового зняття коштів з валютних рахунків повертати їх у гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів з валютних рахунків через касу та банкомати до 15 тис. грн на клієнта на добу, виходячи з офіційного курсу НБУ.