Мінфін сформував робочі групи для обговорення податкової реформи

Рішення про формування таких груп було ухвалене під час зустрічі міністра фінансів України Олександра Шлапака з представниками парламенту, громадських організацій і бізнесу, повідомили УНІАН у прес-службі Мінфіну.

«Ухвалено рішення створити групи: «адміністрування податків і зборів», «податок на прибуток», «податок на доходи фізосіб», «податок на додану вартість», «акцизний податок», «рентні платежі», «місцеві податки і збори», «спеціальні режими оподаткування», «оподаткування аграрного сектору». Жодна з податкових ініціатив Мінфіну на буде винесена на розгляд уряду без попереднього обговорення у рамках робочих груп», - наголосили в міністерстві.

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Як зазначається, завданням робочих груп стане опрацювання скорочення кількості податків до 8-9, оцінка контролю трансфертного ціноутворення, контролю роботи податкових і фінансових органів, удосконалення боротьби з податковими «ямами», спрощення реєстраційних процедур, спрощення звітності, максимальне об'єднання податкового і бухгалтерського обліків. Крім того, кожна з 9 груп пропрацює деталі податкової політики за своїми – «галузевими» напрямками.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував розробити нову редакцію Податкового кодексу і запровадити в Україні до 2016 року нову спрощену систему оподаткування, яка в першу чергу передбачатиме скорочення базових податків до 8. За словами голови уряду, виконання такого завдання дасть можливість спростити процедуру адміністрування збору податку, скасувати корупцію у податковій сфері і дати можливість підприємцям працювати в прозорих і зрозумілих механізмах.

Крім того, Яценюк нагадав, що в рамках перетворень, зокрема конституційних, в Україні необхідно переробити Бюджетний кодекс, в першу чергу, в частині розподілу міжбюджетних трансфертів.