ГПУ відкрила справу проти Клименка і розповіла, як він поцупив 6 мільярдів

Головне слідче управління Генеральної прокуратури України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім міністром доходів і зборів України Олександром Клименко та іншими посадовими особами міністерства, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, встановлено, що Олександр Клименко, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з іншими посадовими особами Міндоходів, організував в Одеській, Київській, Донецькій і Харківській областях так звані «програмні» підприємства, метою яких було надання послуг з розмитнення товарів на території України за значно заниженою митною вартістю.

Принцип роботи злочинної схеми полягав в ухиленні та мінімізації сплати податків та зборів до державного бюджету України шляхом реального зменшення ваги вантажу з підробкою супровідних документів на вантаж, зміни у супровідних документах на вантаж класифікації та кодів товарів на більш дешевий, ніж є в реальності.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2013 рр. Клименко за попередньою змовою з посадовими особами міністерства та службовими особами суб’єктів господарської діяльності організував діяльність на території країни схеми ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Принцип роботи цієї схеми полягав у наданні вказаним підприємствам можливості користуватися послугами «обготівкових» структур, які були підконтрольні Клименку, з метою мінімізації податкових зобов’язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

У результаті незаконної діяльності вказаних підприємств та самого Клименка бюджету України завдано збитків на суму більш ніж 6 млрд грн.

29 квітня стосовно Клименка винесено повідомлення про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Тривають заходи щодо встановлення його місцезнаходження.