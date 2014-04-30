Україна може отримати перші $3 млрд від МВФ до 8 травня

Україна очікує остаточного рішення щодо дворічної програми кредитування економіки в обсязі 17 млрд дол. протягом найближчих годин, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.

«Буквально через кілька годин Рада директорів Фонду ухвалить остаточне рішення, і ми сподіваємося, що воно буде позитивним», - сказав Яценюк.

Водночас, перед засіданням уряду міністр фінансів України Олександр Шлапак підкреслив, що перший транш від МВФ у рамках кредитної програми може надійти вже 5-8 травня.

Читайте такожМВФ сьогодні прийме рішення щодо кредиту Україні

«Очікуємо близько 3 млрд дол. Десь 1 млрд - в Нацбанк, 2 млрд - на дефіцит бюджету. Очікуємо з 5 по 8 травня - у ці дні. Всі рахунки валютні підготовлені, з МВФ домовилися», - сказав Шлапак.

Нагадаємо, що МВФ є ключовим кредитором України. У березні на рівні роботи місії МВФ було досягнуто попереднього рішення про надання нашій країні дворічної кредитної програми стенд-бай обсягом 14-18 млрд дол.

Очікується, що ця програма відкриє для України пакет додаткової фінансової допомоги. Протягом двох років співпраця з МВФ дозволить Україні отримати макрофінансову допомогу від США, країн ЄС і Японії загальним обсягом близько 27 млрд дол.