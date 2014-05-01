Рада МВФ затвердила програму «стенд-бай» для України на $17 млрд

Про це йдеться в заяві МВФ, переданому УНІАН.

«Схвалення програми «стенд-бай» дозволяє негайно надати 2,058 млрд СПЗ (близько 3,190 млрд дол. США), з 1,290 млрд СПЗ (близько 2 млрд дол. США) бюджетної підтримки», - йдеться в заяві фонду.

Фонд повідомляє, що друга і третя виплати будуть залежати від даних двомісячних оглядів за критеріями ефективності, тоді як інша частина програмного періоду буде підлягати стандартному щоквартальному моніторингу.

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«Економічна програма влади за підтримки Фонду спрямована на відновлення макроекономічної стабільності, зміцнення економічного управління та прозорості, а також відновлення та сталого економічного зростання при одночасному захисту найбільш вразливих верств населення»,- наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що згідно із заявою міністра фінансів України Олександра Шлапака, перший транш від МВФ у рамках кредитної програми може надійти уже 5-8 травня, у тому числі близько 1 млрд дол. буде направлено в резерви НБУ, 2 млрд - на покриття дефіциту держбюджету.