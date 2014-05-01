Лагард: програма допомоги Україні від МВФ зіткнеться з ризиками

Все, що підриває економічну ситуацію в країні, ставить під загрозу зриву виконання програми", - сказала вона в середу, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Лагард підкреслила, що антикризова програма фонду для України спрямована на поліпшення ситуації в цій країні, в чому зацікавлені всі без винятку сторони.

"За програмою ми не займаємося санкціями, - заявила вона. - Ми займаємося реформами, намагаємося поліпшити ситуацію. Щоб відновилася стабільність. Щоб обмінний курс валюти сприяло стійкому зростанню. Щоб зросла транспарентність, впроваджувалися кращі бізнес-практики у країні, якій дуже потрібні ці зміни".

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У загальному контексті Лагард висловила надію на те, що всі наявні спірні питання будуть вирішуватися шляхом переговорів.

"Ми закликаємо всі сторони вести переговори, домовлятися, - сказала вона. - Чи це стосується питання про майбутню ціну на газ або, наприклад, погашення прострочених боргів, ми дуже сподіваємося, що сторони невідкладно дійдуть згоди".