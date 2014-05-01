МВФ прогнозує падіння ВВП України цього року на 5% при інфляції - 16%

Про це сказано в переданій УНІАН заяві МВФ.

«У нинішній складній обстановці реальний ВВП, як очікується, скоротиться на 5% у 2014 році на тлі низької довіри інвесторів і споживчого попиту. Інфляція, як очікується, тимчасово прискориться під впливом зниження обмінного курсу і підвищення тарифів на газ і опалення, досягнувши 16% на кінець 2014 року», - йдеться в заяві.

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Фонд прогнозує зниження дефіциту поточного рахунку платіжного балансу до 4,5% ВВП на тлі коригування обмінного курсу і зниження внутрішнього попиту.

Міжнародні резерви в результаті поповнення за рахунок міжнародної фінансової допомоги, за оцінками фонду, стабілізуються на рівні, достатньому для фінансування імпорту 2,5 місяця.

Державний борг, за прогнозами фонду, зросте до 57% ВВП, валовий зовнішній борг – до рівня трохи нижчого за 100% ВВП під впливом девальвації гривні і залучення нових запозичень, необхідних для фінансування все ще значного бюджетного дефіциту.

Водночас фонд чекає поліпшення макроекономічних показників України в середньостроковій перспективі. Зокрема, зростання реального ВВП відновиться на рівні до 2% у 2015 році і досягне 4-4,5% у середньостроковій перспективі. Рівень безробіття, що реагує на відновлення економіки із запізненням, поступово знизиться з 8,5% в 2014 до 7,5% в 2016 році. Відновлення конкурентоспроможності експорту сприятиме його зростанню більш ніж на 6% на рік у 2015-2016 роках. До кінця 2016 року інфляція сповільниться до 6%, і Нацбанк матиме в своєму розпорядженні міжнародні резерви, що покривають імпорт 4 місяців.

Нагадаємо, що на початку квітня МВФ відкликав макропрогноз розвитку України у зв'язку з анексією Криму Російською Федерацією і загальною політичною і економічною кризою в країні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 травня, виконавча рада МВФ схвалила дворічну програму «стенд-бай» для України в обсязі 17,01 млрд дол. США (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол. у рамках виняткової компетенції фонду. У заяві фонду підкреслюється, що подальші виплати залежатимуть від даних оглядів за критеріями ефективності.

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Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак заявляв, що перший транш від МВФ у рамках кредитної програми може надійти вже 5-8 травня, зокрема близько 1 млрд дол. буде направлено в резерви НБУ, 2 млрд – на покриття дефіциту держбюджету.