Кабмін має намір знизити дефіцит держбюджету до 3% ВВП до 2016 року

Фонд зазначив, що програма реформ спрямована на відновлення макроекономічної стабільності при забезпеченні захисту вразливих верств населення та передбачає перетворення грошово-кредитної та валютної політики, фінансового сектора, фіскальної політики в енергетичному секторі, а також поліпшення ділового клімату.

В рамках цієї програми податково-бюджетна політика націлена на подальше поступове зниження дефіциту держбюджету до рівня 3% ВВП до 2016 року.

Реформи в енергетичному секторі передбачають врегулювання дефіциту НАК "Нафтогаз України" до нульового рівня до 2018 року шляхом підвищення його доходів і скорочення витрат.

Грошово-кредитна політика буде спрямована на забезпечення стабільності цін при збереженні режиму гнучкого обмінного курсу, і уряд має намір перейти до політики інфляційного таргетування до середини 2015 року.

Реформи фінансового сектора будуть спрямовані на підтримку довіри до фінансової системи при одночасному посиленні фінансового регулювання і нагляду. Національний банк має намір оцінити стійкість банків до економічних потрясінь і забезпечити підвищення капіталізації банків при необхідності. Одночасно уряд вживатиме заходів для спрощення реструктуризації проблемних кредитів.

Критичними елементами програми, як зазначив фонд, будуть реформи по зміцненню державного управління, підвищення прозорості та покращення ділового клімату. Це, зокрема, реформування системи державних закупівель та податкового адміністрування, посилення боротьби з відмиванням грошей і боротьба з корупцією.

"Ці заходи допоможуть поліпшити бізнес-клімат та усунути перешкоди на шляху зростання в Україні", - наголошується в заяві фонду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 травня, виконавча рада МВФ схвалив дворічну програму "стенд-бай" для України в обсязі 17,01 млрд дол. США (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол. у межах виключної компетенції фонду. У заяві фонду підкреслюється, що наступні виплати будуть залежати від даних оглядів за критеріями ефективності.

Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак заявляв, що перший транш від МВФ у рамках кредитної програми може надійти уже 5-8 травня, у тому числі близько 1 млрд дол. буде направлено в резерви НБУ, 2 млрд - на покриття дефіциту держбюджету.

МВФ прогнозує падіння реального ВВП України в 2014 році на 5% при прискоренні інфляції до 16% за підсумками року. У той же час фонд очікує поліпшення макроекономічних показників України в середньостроковій перспективі. Зокрема, за прогнозами фонду, зростання реального ВВП відновиться на рівні до 2% в 2015 році і досягне на 4-4,5% у середньостроковій перспективі, а інфляція до кінця 2016 року сповільниться до 6%.