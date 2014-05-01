Fitch пригрозило Росії зниженням рейтингу в разі нових санкцій

Міжнародне рейтингове агентство Fitch може ухвалити рішення про зниження кредитного рейтингу Росії, встановленого на рівні "BBB", у разі введення проти країни нових міжнародних санкцій, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Wall Street Journal.

"Санкції виявилися менш жорсткими, ніж очікувалося. Однак якщо компанії не зможуть отримувати доступ до ліквідності, це чинитиме тиск на корпоративні резерви. Крім того, спостерігається значний відтік капіталу з Росії", - наводить видання слова директора групи Fitch по суверенних емітентах Чарльа Севіля, який зробив заяву на конференції в Лондоні.

Як зазначив Севіль, Fitch вважає, що зростання російського ВВП у 2015 році складе 1,5%. "Прогнозується значне уповільнення [зростання економіки], і ситуацію посилюють санкції", - сказав він.

Представник Fitch додав, що найближчим часом рішення агентства по рейтингу Росії очікувати не слід.