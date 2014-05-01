Світовий банк виділить Казахстану $2,5 млрд

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв зустрівся з представниками Світового банку (ВБ) і підписав рамкову угоду про партнерство щодо посилення співробітництва з метою сприяння сталому розвитку та зростання Казахстану. Про це повідомляється на сайті Служби центральних комунікацій при президентові республіки, пише Газета.ru.

Зазначається, що договір укладений між урядом республіки, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій.

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Відзначається, що СБ виділить Казахстану $2,5 млрд «на надання підтримки з диверсифікації економіки та підвищення конкурентоспроможності Казахстану».

Назарбаєв уточнив, що співпраця здійснюватиметься за 7 напрямками, і за кожним з них буде розроблена окрема програма. Сфера співробітництва також впливатиме на розвиток фінансового сектору, малого і середнього бізнесу.