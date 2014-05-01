Порошенко: Кредит МВФ - пігулка від наслідків руйнівної політики Януковича

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Порошенка щодо рішення Виконавчої ради МВФ про підтримку урядової програми реформ для України та виділення позики в обсязі 17,01 млрд дол. США.

«Стабілізувавши резерви НБУ та покривши дефіцит бюджету за допомогою першого траншу МВФ, який очікується вже на початку травня, уряд надалі зможе зосередитись на відновленні соціальної справедливості та конкурентоспроможності економіки», - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко спрогнозував курс долара менше 11 грнНа думку Порошенка, такі заходи сприятимуть подоланню безробіття, створенню нових робочих місць, підвищенню стандартів життя та купівельної спроможності громадян.

«Кредит МВФ - це пігулка, яка здатна притупити біль від біди, завданої руйнівною політикою режиму Януковича, проте остаточне одужання можливе лише за дотримання принципів прозорості, викоріненні корупції та злагодженій і професійній діяльності всіх інститутів влади», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Виконавча рада МВФ схвалила дворічну програму «стенд-бай» для України в обсязі 17,01 млрд дол. США (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол. у рамках виняткової компетенції фонду.