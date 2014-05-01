Китай може стати найбільшою економікою світу в 2014 році

США зберігали економічне лідерство в світі з 1872 року, коли американська економіка перевершила за розміром британську. Більшість економістів досі вважали, що Китай вийде вперед до 2019 р. Але, згідно з останніми розрахунками, це може статися вже в 2014 році, пишуть "Ведомости".

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Дані Програми міжнародних зіставлень (ПМС) Світового банку являють собою найбільш авторитетні оцінки купівельної спроможності грошей в різних країнах світу, їх використовують більшість приватних і державних інститутів, включаючи МВФ. Нещодавно вони були переглянуті вперше з 2005 р.

Методика розрахунку і порівняння ВВП країн за паритетом купівельної спроможності (ПКС, тобто за реальною вартістю життя) вважається більш інформативною, ніж за схильним коливанням валютних курсів. Другий варіант рідко відображає реальну вартість товарів і послуг: за підрахунками МВФ, здійсненим за цією методикою, в 2012 р. номінальний ВВП США дорівнював $16,2 трлн, Китаю - $8,2 трлн.

За попередніми оцінками ПМС у 2005 р., ВВП Китаю становив лише 43% від американського. Завдяки змінам у методології розрахунків (зокрема, ПМС відстежила більш «глибока» проникнення грошей в менш багатих країнах, що збільшило розміри економік, що розвиваються) і більш швидким темпам зростання економіки КНР у порівнянні з США в 2011 р. цей показник склав 87%. В опублікованому короткому звіті ПМС про дослідження даних за 2011 р. говориться: «США залишаються найбільшою економікою світу, але Китай впритул наблизився до них за показником ВВП, розрахованим за паритетом купівельної спроможності».

За оцінками МВФ, у період з 2011 по 2014 р. ВВП КНР має зрости на 24%, США - тільки на 7,6%, значить, економіка Китаю може перевершити американську за розмірами вже цього року.

Дані ПМС кардинально змінюють уявлення про глобальний економічний пейзаж, виводячи на перший план великі країни з невисокими доходами. Так, Індія стала третьою економікою світу, піднявшись з 10-го місця. Її ВВП зріс з 19% від ВВП США у 2005 р. до 37% в 2011 р. Частка США у світовому ВВП за ПКС склав у 2011 р. 17,1%, Китаю - 14,9%, Індії - 6,4%.

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