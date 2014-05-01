Україна в травні отримає транші на $5 мільярдів - Яценюк

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це журналістам у четвер, 1 травня, сказав Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Протягом травня ми отримуємо перший транш МВФ у розмірі 3 млрд доларів, 1 млрд від США і до одного млрд від ЄС», - сказав він.

Яценюк повідомив, що частина цих коштів піде в золотовалютні резерви Національного банку України, інша частина – на стабілізацію макрофінансової ситуації в Україні, а також на те, «аби вчасно виплачувати заробітні плати і пенсії».

«Якби Україна не отримала кредит МВФ, не знаю, який би був курс національної валюти - 25, 35. Останні два місяці ми фактично зубами втримували ситуацію по виплаті зарплат, пенсій і валютний курс». – підкреслив Глава Уряду.

Читайте такожРада МВФ затвердила програму «стенд-бай» для України на $17 млрдЯценюк зазначив, що для збалансування бюджету Уряд пішов на низку складних, але потрібних рішень: «23 роки нічого не робили, і прийшлося за два місяці робити те, що необхідно, аби врятувати фінансову систему країни».

Зокрема, Глава Уряду назвав рішення щодо скорочення кількості державних службовців, скорочення міністерств, видатків державної служби і в цілому органів державної влади: «Це рішення про зміну порядку нарахування пенсій, в особливості для тих, хто мали надмірні пенсії більш як 10 тис грн. Це оподаткування багатих, введення додаткового оподатковування для великих компаній».

Окрім того, була прийнята низка складних рішень в енергетичному секторі, зокрема підвищення тарифів: «Тому що тарифи на газ в Україні на 40% менші, ніж в Росії. Це при тому, що Росія нам подвоїла рахунок за газ».

Яценюк зазначив, що економіка може стабілізуватися протягом двох років і з 2016 року вийти «на стабільний потужний ріст».

Проте, наголосив Яценюк, і зараз Уряд вживає багато заходів для того, щоб підтримати низку підприємств: «Ми почали програму кредитування аграрного сектору і зменшуємо їм відсоткові ставки, щоб посіяти і потім зібрати врожай».

Читайте такожВід сьогодні газ для українців подорожчає у 1,5 рази«Ми почали жорстко контролювати ціни і на енергетичному ринку, зараз займаємось ліками. За місяць складно все охопити, але ситуація така, що потребує невідкладних сильних і часто жорстких кроків», - додав Глава Уряду.

Він підкреслив, що з огляду на «надзвичайно складну ситуацію» Уряд не пішов на кроки, які були здійснені в Греції чи Португалії – «наполовину скоротити всім заробітні плати, пенсії, закрити всі соціальні програми, не вдвічі, а втричі підвищити тарифи на ЖКГ та інші послуги, скоротити уряд і всю державну владу, міліцію, правоохоронну систему на 30%».

Однак Уряд, за словами Яценюка, «вийшов на непросту, але прийнятну форму»: «Це рішення, від яких мало хто буде щасливий сьогодні. Але для того, щоб було завтра і щоб це завтра було успішним, треба пройти цей період часу».