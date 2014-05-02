МВФ може переглянути програму допомоги, якщо Україна втратить контроль над східними областями
Міжнародний валютний фонд може переглянути програму допомоги Україні, якщо українська влада втратить контроль над промисловими східними областями.
Про це йдеться в рапорті МВФ про програму допомоги Україні, який має в своєму розпорядженні УНІАН.
"Якщо уряд втратить ефективний контроль над сходом країни, то програму буде переглянуто", - говориться в рапорті.
МВФ відзначає, що Донецька, Луганська і Харківська області відповідають разом за більш ніж 21% українського ВВП і 30% промислового виробництва.
Читайте такожУкраїна в травні отримає транші на $5 мільярдів - Яценюк
"Конфлікт може зменшити доходи бюджету і серйозно нашкодити інвестиційним перспективам", - говориться в документі.
Експерти фонду наголошують, що ситуація в Україні може погіршитись сильніше, ніж очікувалося, і у такому разі буде необхідне збільшення допомоги.
Як повідомляв УНІАН, Виконавча рада МВФ схвалила дворічну програму «стенд-бай» для України в обсягу 17,01 млрд доларів (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд доларів у рамках виняткової компетенції Фонду.