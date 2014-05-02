МВФ може переглянути програму допомоги, якщо Україна втратить контроль над східними областями

Про це йдеться в рапорті МВФ про програму допомоги Україні, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

"Якщо уряд втратить ефективний контроль над сходом країни, то програму буде переглянуто", - говориться в рапорті.

МВФ відзначає, що Донецька, Луганська і Харківська області відповідають разом за більш ніж 21% українського ВВП і 30% промислового виробництва.

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"Конфлікт може зменшити доходи бюджету і серйозно нашкодити інвестиційним перспективам", - говориться в документі.

Експерти фонду наголошують, що ситуація в Україні може погіршитись сильніше, ніж очікувалося, і у такому разі буде необхідне збільшення допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Виконавча рада МВФ схвалила дворічну програму «стенд-бай» для України в обсягу 17,01 млрд доларів (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд доларів у рамках виняткової компетенції Фонду.