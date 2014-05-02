Україна вже сьогодні може отримати перший транш від МВФ

Перший транш від Міжнародного валютного фонду Україна може отримати вже 2 травня, заявила офіційний представник держдепартаменту США Марі Харф, передає РИА Новости.

"Вчора МВФ прийняв рішення про виділення Україні кредиту в розмірі 17 мільярдів доларів. Ми розраховуємо, що перший транш надійде протягом двох днів, таким чином, завтра", - сказала на брифінгу першого травня Харф, її слова наводяться на сайті держдепартаменту.

У четвер стало відомо, що рада керуючих Міжнародного валютного фонду схвалила дворічну програму stand-by для України обсягом 17,01 мільярда доларів. Перший транш становитиме 3,19 мільярда доларів.

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Як повідомила в четвер прес-служба кабміну України з посиланням на прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна отримає від міжнародних кредиторів в травні близько п'яти мільярдів доларів.